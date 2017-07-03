Слуцкий назвал условие перечисления взноса в бюджет Совета Европы

Москва не считает возможным выплачивать взносы в бюджет Совета Европы (СЕ), пока регламент Парламентской ассамблеи СЕ позволяет лишать национальные делегации ключевых полномочий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий «Ленте.ру» в понедельник, 3 июля.

«Россия не видит для себя смысла работы в такой организации, тем более за свой собственный счет. Но как только ситуация изменится и наша делегация вернется на эту площадку, объемы взноса, скорее всего, будут вновь пересмотрены и возвращены на прежний уровень», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что решение по заморозке взноса не должно отразиться на полноправном членстве России в СЕ, так как Москва добровольно взяла на себя обязательство войти в число основных плательщиков организации. «Страны принимают и складывают такие полномочия в одностороннем порядке. Это суверенное право каждой страны и не относится к разделу соблюдения обязательных процедур», — пояснил Слуцкий.

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Ранее в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона рассчитывает на принятие адекватных решений относительно своих полномочий в ПАСЕ и настаивает на изменении регламентных норм ассамблеи, которые бы не позволили впредь лишать полномочий национальные делегации.

30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ. При этом подчеркивалось, что российская сторона продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета Европы.

Россию в ПАСЕ лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма. Российская Федерация является одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией.

