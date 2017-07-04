Слуцкий предостерег от ужесточения позиции по Северной Корее

Москва не должна ужесточать свою позицию в отношении Пхеньяна, поддаваясь на уговоры западных стран, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал «Интерфаксу» во вторник, 4 июля.

«Надо переговариваться, договариваться, вести диалог и меньше провоцировать Пхеньян через подтягивание к его границам авианосцев», — сказал депутат. Он уверен, что возможности для диалога с властями Северной Кореи есть, и их нужно активно использовать.

Материалы по теме Противоракетные игры Чем США хотят отражать ракетную угрозу

Слуцкий подчеркнул, что с КНДР нельзя вести переговоры по ядерной проблеме с позиции силы. Российские власти могут использовать для этого дружественные отношения с Пхеньяном.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь призвал быть внимательнее к действиям КНДР. «Да, все эти пуски пока что идут в сторону моря, нам ничего не угрожает. Но мы понимаем, что это очень близко к нам, и всякое неадекватное поведение техники может привести к тому, что что-то полетит и в нашу сторону», — сказал сенатор Национальной службе новостей (НСН).

Материалы по теме «Россия не та страна, которая боится» Путин в Китае высказался о глобальных угрозах

Об очередных ракетных испытаниях северокорейских властей стало известно рано утром во вторник. Запуск был произведен около 3:40 по московскому времени. В КНДР заявили, что проводили испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которой удалось достичь высоты в 2802 километра. В Минобороны России усомнились в этих данных.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал испытания провокацией. Он пообещал, что обратится к российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой занять «более конструктивную» позицию по этому вопросу.