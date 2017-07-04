В Госдуме понадеялись на сбой «маховика Обамы» после встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет открыть конструктивную страницу в отношениях Москвы и Вашингтона, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

«По итогам встречи может появиться более серьезное понимание относительно взаимодействия по ситуации в Сирии, а также в сфере борьбы с международным терроризмом в целом», — сказал парламентарий.

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По его словам, на политику Белого дома по-прежнему влияет «раскрученный администрацией [Барака] Обамы антироссийский маховик». Слуцкий выразил надежду, что лидеры двух стран при личном общении смогут выстроить плодотворный диалог.

Ранее во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится с Трампом в первый день G20 — 7 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что речь идет о полноценной встрече, а не переговорах в формате «на ногах». Лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии.

Договоренность о встрече президентов России и США на полях саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, в Кремле подтвердили в конце июня.