В Госдуме поручились за водительские навыки киргизов

Признание водительских прав граждан Киргизии на территории России не спровоцирует увеличение дорожно-транспортных происшествий, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

«Водители из Киргизии не допустят ДТП на территории России. Я отвечаю за свои слова, поскольку мы подробно изучали систему подготовки водителей в Киргизии и представляем их профессиональный уровень, а также уровень владения русским языком», — сказал парламентарий.

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Слуцкий подчеркнул, что центральноазиатская республика сегодня «является страной-примером на пост-советском пространстве по изучению и поддержке русского языка». По его мнению, этого достаточно для оказания ей «реальной поддержки».

Ранее в среду сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить гражданам Киргизии работать в сфере перевозок с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями.

С 1 июня работать в этой сфере могут только водители с российскими правами. Отмечается, что данная норма во многом вызвана недостаточным владением русского языка водителями-иностранцами. Между тем парламентарии полагают, что граждане Киргизской Республики хорошо говорят на русском языке.