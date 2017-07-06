Слуцкий понадеялся на преодоление разногласий между РФ и США по итогам G20

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» позволит преодолеть некоторые принципиальные разногласия между странами. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 6 июля, передает «Интерфакс».

«Думаю, что на полях встречи в Гамбурге многие расхождения во взглядах можно будет снять, а в идеале — привести их к общему конструктивному знаменателю», — сказал парламентарий.

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По многим вопросам мировой повестки между Москвой и Вашингтоном отсутствует единство, подчеркнул Слуцкий. Однако он полагает, что можно надеяться на конструктивный характер переговорного процесса лидеров двух стран, поскольку в этом заинтересовано все мировое сообщество.

Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Трамп, в частности, намерен обсудить на встрече с Путиным ситуацию в САР. «У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии», — говорится в распространенном Госдепом обращении в преддверии G20.

Встреча российского и американского лидеров запланирована на 7 июля, первый день саммита G20. В Кремле рассчитывают, что контакт, который станет первым для Путина и Трампа, поможет выстроить рабочий диалог, чрезвычайно необходимый для всего мира «в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем».