Названа дата рассмотрения вопроса о ратификации протокола о ВКС России в Сирии

Госдума 14 июля рассмотрит вопрос о ратификации протокола, регулирующего вопросы размещения авиагруппы ВКС России в Сирии, сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

Слуцкий уточнил, что официальным представителем при рассмотрении документа в ГД назначен замминистра обороны России Николай Панков.

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Ранее в четверг российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев протокол к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории ближневосточного государства.

Документ, подписанный в январе, регулирует вопросы размещения авиагруппы, ее движимого и недвижимого имущества, а также функционирования. В нем, в частности, говорится, что внешняя охрана мест дислокации российских военных осуществляется силами сирийской стороны, противовоздушная оборона и внутренняя охрана — российской.

«Сирийская сторона не допускает действий, затрудняющих функционирование российской авиационной группы», — отмечается в протоколе.

В марте прошлого года Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Российские военные летчики начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в САР 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.