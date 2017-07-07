7Seconds внедрил биометрическое решение NtechLab

Компания 7Seconds, занимающаяся созданием финтех-продуктов для развития онлайн- и офлайн POS-кредитования, внедрила алгоритм по распознаванию лиц NtechLab. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

7Seconds интегрировал технологию FindFace в свою финтех-платформу для оформления быстрых онлайн-кредитов и займов, выдаваемых непосредственно в пунктах продаж. Решение NtechLab будет использоваться для предотвращения мошенничества при онлайн покупках, а также идентификации физических лиц, которые планируют взять кредит. Это позволит улучшить качество заемщиков и снизить банковские риски.

Кроме того, система будет определять сотрудников магазинов, которые занимаются оформлением кредитов для покупателей, что также необходимо для предотвращения мошеннических и противоправных действий.

«Объем рынка онлайн-кредитования в России по итогам 2016 года вырос более чем в три раза и составил около 8 миллиардов рублей. Риски при выдаче кредитов через интернет значительно выше, чем в традиционном банковском секторе. При этом высокая конкуренция на рынке не позволяет закладывать их в стоимость привлечения средств. Выходом в данном случае является использование самых современных технологий, в том числе, биометрии и анализа больших данных, что позволяет нам обеспечить минимальные кредитные риски. По результатам нашего внутреннего тестирования решение NtechLab оказалось лучшим, и я уверен, что оно станет одним из компонентов, на базе которых мы выстроим самую эффективную финтех-платформу на рынке», — отметил гендиректор 7Seconds Алексей Чаленко.

Наша компания многократно протестировала алгоритм распознавания лиц в мировых бенчмарках, оценила качественные характеристики и движется по пути продуктизации технологии и создания отраслевых решений для бизнеса в совершенно разных сферах. Развитие онлайн-кредитования создало новые вызовы для финансовых организаций. Компании часто сталкиваются с попытками мошенников использовать поддельные документы, которые намного сложнее проверить онлайн, чем при личном обращении в банк или микрофинансовую организацию. Лицевая биометрия в этом случае является оптимальным решением, так как она позволяет моментально и с высокой точностью идентифицировать человека без необходимости устраивать долгие проверки, которые могут отпугнуть значительную часть добросовестных клиентов, — подчеркнул генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.