В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — может положить начало «процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях». Соответствующее заявление депутата поступило в редакцию «Ленты.ру».

«То, что переговоры продлились дольше запланированного времени — более двух часов, — позитивный знак. Диалог велся по самым ключевым вопросам сегодняшней международной и двусторонней повестки — ситуации в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове», — отметил Слуцкий. Он добавил, что беседа лидеров также касалась темы борьбы с международным терроризмом и киберпреступностью.

«И этот диалог, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, вылился в весьма конкретные договоренности. Конструктива во взаимодействии России и США по этим досье ждут, без преувеличения, во всем мире», — подчеркнул Слуцкий.

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Он выразил надежду на то, что настрой на поиск взаимопонимания президентов России и США в конечном итоге приведет к общему знаменателю в сотрудничестве двух стран. Депутат также рассчитывает, что первая встреча Путина и Трампа «поможет сблизить наши позиции прежде всего в вопросах мировой безопасности и борьбы с терроризмом».

В пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялись переговоры главы российского государства с американским коллегой. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент по итогам встречи, которая длилась более двух часов.