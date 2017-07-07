Россия
 

В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — может положить начало «процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях». Соответствующее заявление депутата поступило в редакцию «Ленты.ру».

«То, что переговоры продлились дольше запланированного времени — более двух часов, — позитивный знак. Диалог велся по самым ключевым вопросам сегодняшней международной и двусторонней повестки — ситуации в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове», — отметил Слуцкий. Он добавил, что беседа лидеров также касалась темы борьбы с международным терроризмом и киберпреступностью.

«И этот диалог, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, вылился в весьма конкретные договоренности. Конструктива во взаимодействии России и США по этим досье ждут, без преувеличения, во всем мире», — подчеркнул Слуцкий.

Он выразил надежду на то, что настрой на поиск взаимопонимания президентов России и США в конечном итоге приведет к общему знаменателю в сотрудничестве двух стран. Депутат также рассчитывает, что первая встреча Путина и Трампа «поможет сблизить наши позиции прежде всего в вопросах мировой безопасности и борьбы с терроризмом».

В пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялись переговоры главы российского государства с американским коллегой. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент по итогам встречи, которая длилась более двух часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Глава МИД России рассказал о результатах встречи Путина и Трампа
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом
Последние новости
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
Игроки испанского «Атлетика» побрились налысо ради болеющего раком одноклубника
В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
11:04Сегодня

На Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой

20:26Сегодня

Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков

20:36Сегодня

Глава МИД России рассказал о результатах встречи Путина и Трампа

Россия04:03 6 июля
Игорь Пушкарев

Придержали бурю

Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
00:46Сегодня

Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

22:13Сегодня

Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет

19:34Сегодня

Путин и Трамп завершили первые переговоры

01:57 6 июля

Как похоронный бизнес тянут на свет  

Глава Ritual.ru рассказал о московском рынке и борьбе с черными агентами
18:59Сегодня

Переговоры Путина и Трампа выбились из графика

10:47Сегодня

Омского фермера ради наживы напоили и скормили свиньям

20:02Сегодня

Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом

Россия
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков
Глава МИД России рассказал о результатах встречи Путина и Трампа
Как похоронный бизнес тянут на свет
Глава Ritual.ru рассказал о московском рынке и борьбе с черными агентами
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20
Пьяный украинский солдат убил сослуживца в городе Счастье
Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянских позиций
Полиция Киева пресекла попытку закидать посольство Польши коктейлями Молотова
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
России предложили обнулить налог на покупку золота
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Volkswagen и Audi отзовут две тысячи машин из-за дефекта системы стабилизации
Назначен новый руководитель «Почты России»
Российский авторынок продолжил рост в июне
Все материалы
Силовые структуры
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Прокурор потребовал 4 года для фигурантов дела о гибели главы Total во Внуково
СКР и полиция начали проверку информации об отпущенном в Подольске наркодилере
Танкисты в Нижегородской области отработали взятие города «танковой каруселью»
К аэропорту Внуково заявили многомиллионный иск по делу о гибели главы Total
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Россия отменила выход в открытый космос с МКС
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
«Кокаин вряд ли можно назвать допингом»
Врач «Газпром-РусВело» о терапевтических исключениях, алкоголе и Родченкове
Врач насчитал восемь лишних килограммов у Аршавина перед переходом в «Кайрат»
Россиянин Хачанов проиграл Надалю и покинул Уимблдон
Второй в истории белый спортсмен выбежал из 10 секунд на стометровке
Слуцкий впечатлил футболистов «Халл Сити»
Умер самый старый ветеран московского «Локомотива»
Самолет тульского «Арсенала» из-за птицы экстренно сел в Вене
Все материалы
Культура
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса
Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя
Эминем зачитал рэп на день рождения 50 Cent
Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки
Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты
Facebook отказал христианам в лайках в виде креста
Россиян призвали отказаться от кофе Starbucks из-за геев и лесбиянок
Все материалы
Ценности
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Поклонникам «Красавицы и чудовища» предложили хранить мелочь в чашках
СМИ сообщили об увольнении очередного креативного директора Lanvin
Все материалы
Путешествия
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Избиение туристов в США попало на видео
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Россияне попытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найденную чистильщиком окон монету оценили в три тысячи фунтов стерлингов
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы