В Госдуме рассказали о переменах в ОБСЕ после встречи Путина и Трампа

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становится более конструктивной площадкой для противодействия глобальным вызовам современности, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 8 июля.

Российский парламентарий отметил, что общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи на заседании, которое состоялось в субботу в Минске, единогласно поддержал антитеррористическую резолюцию, предложенную членом российской делегации Николаем Ковалевым.

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«Все это говорит том, что, несмотря на наличие расхождений, связанных с Крымом и юго-востоком Украины (здесь ПА ОБСЕ расходится в оценках даже со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая не говорит ни о гибридных вооруженных силах РФ, ни о тяжелых вооружениях), по основной стволовой антитеррористической линии продвижение есть и очень серьезное», — отметил Слуцкий.

По его словам, отношение американской делегации в ОБСЕ к досье, которые предлагаются российской стороной, качественным образом изменилось после встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Гамбурге. Американские конгрессмены «как никогда ранее настроены на конструктивное сотрудничество», добавил депутат.

5 июля зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой выразил мнение, что решение Парламентской ассамблеи ОБСЕ создать спецкомитет по противодействию терроризму свидетельствует о начале конца русофобских настроений в организации.

Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.