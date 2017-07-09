Первый зампред правительства Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве

Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщается на сайте Следственного Комитета России.

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам Министерства сельского хозяйства Калмыкии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению.

Следствие также заявило о возможной причастности к совершению преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.

Ланцанову и Кектышеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первому зампреду правительства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время следствие собирается предъявить обвинение и Кектышеву.