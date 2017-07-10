Толстой удивился вниманию европейских политиков к теме ЛГБТ

В европейской политике зачастую проводят параллель между соблюдением прав человека и необходимостью финансировать ЛГБТ-сообщества, а также поддерживать их на государственном уровне, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 июля.

«Мы сочувствуем европейским коллегам в том, что у них такие серьезные с этим проблемы», — сказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметив, что в России такой тенденции не прослеживается.

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По словам Толстого, суммарно на сессии ассамблеи, которая прошла в Минске с 5 по 9 июля, сексуальным меньшинствам было посвящено около 15 процентов времени. «То ли среди депутатов [ассамблеи] есть люди, прямо заинтересованные в обсуждении таких вопросов, то ли это такая горячая тема для Европы и избиратели требуют от своих депутатов срочных мер по поддержке этих сообществ — мне до конца неясно», — признался он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, считает, что проблему соблюдения прав геев используют в Европе для шельмования России. Он отметил, что на Западе «тема ЛГБТ — это не только непонятная для нас значимая составляющая европейской жизни (...), но и повод для провокаций».

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. В конце мая французский президент Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским коллегой заявил, что намерен отслеживать эту ситуацию. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил обоих европейских политиков приехать в республику «в поисках истины».

24 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике.