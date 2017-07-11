В Госдуме решили возродить традицию пленарок с иностранцами

Перед депутатами Госдумы в среду, 12 июля, выступит спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление политика поступило в редакцию «Ленты.ру».

«Тем самым возобновляется практика выступлений иностранных политиков в Госдуме, которая была достаточно хорошо востребована в первой половине 2000-х годов», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что четырнадцать лет назад, например, с трибуны нижней палаты парламента выступал бывший спикер индийского Сансада Манохар Джонши.

Ранее во вторник Сумитра Махаджан встретилась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Индийский парламентарий пригласила российского коллегу посетить Нью-Дели с ответным визитом, пишет РИА Новости.

11 июля, как отмечает агентство, в Москве проходит заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.