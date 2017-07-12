Посольство России выразило сожаление восхвалением Басаева в турецких СМИ

Посольство России в Анкаре выразило сожаление в связи с восхвалением в турецкой проправительственной газете Yeni Akit чеченского террориста Шамиля Басаева. Об этом агентству РИА Новости заявил и.о. пресс-секретаря посольства Александр Лешуков.

«Вызывает сожаление статья в турецкой газете Yeni Akit, восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей. Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений. Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур», — сказал Лешуков.

Yeni Akit опубликовала статью о террористе в годовщину ликвидации Басаева. В ней отмечается, что его «вспоминают с милосердием и благодарностью» и «скорбят о нем». В частности, авторы материала утверждают, что угон российского самолета в 1991 году и приземление в аэропорту Анкары «прославил его на весь мир».

Басаев взял на себя ответственность за захват школы в Беслане 1 сентября 2004 года, тогда погибли 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Также он причастен к московскому захвату заложников на Дубровке, в результате которого погибли 130 человек

Басаев был одним из руководителей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Он был внесен в список террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Террориста уничтожили в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево при подготовке очередного теракта.