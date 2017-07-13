Слуцкий заверил в готовности России сотрудничать с Советом Европы

Москва готова сотрудничать с Советом Европы, хотя и приостановила выплату взносов в бюджет организации. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 13 июля.

Парламентарий уверен, что российская сторона продолжит выполнять свом обязанности как член организации.

«Совет Европы, несмотря на ситуацию в Парламентской ассамблее СЕ, остается важным направлением нашего сотрудничества в рамках международных организаций, это самая широкоохватная площадка на европейском континенте», — подчеркнул Слуцкий.

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Он обратил внимание на то, что нижняя палата парламента на этой неделе одобрила ратификацию двух конвенций Совета Европы, касающихся борьбы с финансированием терроризма и обеспечением безопасности на спортивных мероприятиях.

3 июля глава международного комитета Госдумы в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва возобновит выплату взносов в СЕ в случае, если из регламента ПАСЕ уберут норму, позволяющую лишать национальные делегации полномочий.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России.