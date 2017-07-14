В Госдуме сочли затянувшимся ожидание конструктива от команды Трампа

Вашингтон поступает некорректно, увязывая ситуацию в Сирию с вопросом возврата российской дипломатической собственности, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля.

«Это абсолютно не взаимосвязанные линии — антитеррористическое сотрудничество для обеспечения стабильности и безопасности в мире и выполнение соглашений в рамках дипотношений двух государств», — сказал депутат.

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Он напомнил, что решение об аресте российских объектов недвижимости принималось командой бывшего президента США Барака Обамы вопреки всем международным нормам. «То, что мы не ввели сразу ответных мер, обуславливалось только надеждой на конструктив со стороны новой команды президента [Дональда] Трампа», — отметил Слуцкий. Однако пауза в этом вопросе затянулась, отметил депутат.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении Москве принадлежащей ей дипломатической собственности не является дискуссионным. Единственное, чем должен быть обусловлен возврат — нормы международного права, подчеркнул он.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские власти отказываются выдавать визы дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США по указу Обамы сотрудников российского посольства. Она не исключила, что Москва может ответить зеркальными мерами.

Администрация Трампа, как стало известно в пятницу, рассматривает вопрос о возвращении России дипсобственности, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству». Представитель Белого дома заявил, что это может произойти при условии, что Вашингтон увидит «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе.

