Гражданам трех стран СНГ разрешили работать в России по национальным правам

Требование об обязательном получении российских водительских удостоверений иностранцами, профессионально занимающимися перевозками, не будет распространяться на граждан Киргизии. Как сообщает Regnum, соответствующие поправки были приняты Госдумой в пятницу, 14 июля, в третьем окончательном чтении.

Изменения касаются также граждан Белоруссии и Казахстана, где русский является официальным языком.

В начале июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что признание киргизских водительских удостоверений на территории России не повлечет рост количества ДТП. «Я отвечаю за свои слова, поскольку мы подробно изучали систему подготовки водителей в Киргизии и представляем их профессиональный уровень, а также уровень владения русским языком», — отметил он.

С 1 июня в России вступил в силу запрет на использование иностранных водительских прав лицами, работающими на территории страны в сфере перевозок. Отмечалось, что данная норма во многом вызвана недостаточным владением русским языком водителями-иностранцами.