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В Госдуме поприветствовали итоги переговоров Трампа и Макрона

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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Договоренность президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона о подготовке второго перемирия в Сирии является конструктивным шагом, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление политика поступило в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля.

Слуцкий отметил важность того, что лидеры двух стран осознали, что в Сирии необходимо бороться с терроризмом, «а не заниматься смещением президента [Сирии Башара] Асада и сменой власти в Дамаске». «Я считаю, что этот результат был во многом достигнут благодаря личным переговорам [президента России Владимира] Путина и Трампа на полях саммита G20. Это такой своеобразный первый здравый прилив после их гамбургской встречи», — подчеркнул депутат.

Слуцкий также оценил высказывания президента Франции о важности контактов с Москвой для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке: «Это крайне здравомыслящая и своевременная риторика, которая, надеюсь, повлияет и на общий характер антитеррористического сотрудничества в Сирии».

13 июля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о работе над документом о втором перемирии в Сирии. Макрон, в свою очередь, отметил, что Франция уже не настаивает на уходе сирийского лидера Башара Асада.

Ситуация в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей 7 июля на саммите «Большой двадцатки». Беседа длилась более двух часов. Трамп назвал встречу с российским лидером замечательной.

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