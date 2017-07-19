Россия и Израиль совместно выступят против сноса советских памятников в Польше

Госдума и Кнессет Израиля обратятся к европейским парламентариям с призывом осудить решение властей Польши снести все советские памятники. Соответствующие заявление депутаты двух стран примут синхронно, сообщает РИА Новости в среду, 19 июля.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что парламент Израиля рассмотрит обращение в ускоренном порядке в рамках исключения. «Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15:00», — отметил он.

Госдума проголосует по этому вопросу на час позже, в 16 часов.