69-я параллель
 

Арктический плавучий университет достиг рекордно северной точки

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Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) достигла самой северной точки за время своего существования, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Константина Зайкова. По его словам, доступ к этим широтам стал возможным в связи с климатическими изменениями.

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» с арктической экспедицией на борту во вторник остановилось в точке с координатами 81 градус 15 минут 7 секунд северной широты севернее островов Куна и Кейна архипелага Земля Франца-Иосифа. За все время существования проекта с 2012 года это абсолютный рекорд.

«Это важно для подготовки молодых кадров, которые будут работать в Арктике», — отметил Зайков.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта «Арктический плавучий университет» проходит с 8 по 28 июля на судне «Профессор Молчанов». В ней участвуют 58 человек, более половины из них — иностранцы из Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск) и Росгидромет.

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