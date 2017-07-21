Арктический плавучий университет достиг рекордно северной точки

Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) достигла самой северной точки за время своего существования, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Константина Зайкова. По его словам, доступ к этим широтам стал возможным в связи с климатическими изменениями.

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» с арктической экспедицией на борту во вторник остановилось в точке с координатами 81 градус 15 минут 7 секунд северной широты севернее островов Куна и Кейна архипелага Земля Франца-Иосифа. За все время существования проекта с 2012 года это абсолютный рекорд.

«Это важно для подготовки молодых кадров, которые будут работать в Арктике», — отметил Зайков.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта «Арктический плавучий университет» проходит с 8 по 28 июля на судне «Профессор Молчанов». В ней участвуют 58 человек, более половины из них — иностранцы из Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск) и Росгидромет.