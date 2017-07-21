В Госдуме объяснили выпад директора ЦРУ в адрес России

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео циничным заявлением о роли России в Сирии попытался оправдать политику прошлой американской администрации в отношении Дамаска, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление политика поступило в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

«В Вашингтоне пытаются оправдать первоначальную цель экс-президента США Барака Обамы сместить режим президента Асада любой ценой, пусть даже при поддержке террористических группировок, которую они называли "умеренной оппозицией"», — сказал парламентарий.

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Слуцкий также не исключил, что американский политик мог стать «жертвой антироссийской пропаганды», которая ведется в Соединенных Штатах. «Россия весьма эффективно противостоит терроризму в Сирии по просьбе легитимных властей САР. Не признавать этого, называть наш вклад "минимальным" — все равно, что расписаться в собственной слепоте», — подчеркнул глава думского комитета.

Ранее в пятницу Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил Помпео в «по-украински» примитивном мышлении. Сенатор также усомнился в его компетенции.

Директор ЦРУ не впервые критически высказывался в адрес России. 24 июня он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.

Барак Обама во время своего президентского срока настаивал на том, что для урегулирования сирийского кризиса действующий президент страны Башар Асад должен уйти из власти.

