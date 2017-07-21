Один из убийц полицейских в Подмосковье получил пожизненный срок

В Московской области суд вынес приговор троим участникам вооруженной банды за убийство двух сотрудников ДПС, совершенное в ноябре 2014 года на дороге у деревни Перепечино Солнечногорского района. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в пятницу, 21 июля, в редакцию «Ленты.ру».

Михаила и Дениса Константиновых (однофамильцы) и Романа Дуку признали виновными в создании банды, приготовлении к разбою, покушении на дачу взятки должностному лицу, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Михаилу Константинову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, Денису Константинову —23 года, и Дуке — 24 года в колонии строгого режима.

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Следствием и судом установлено, что в 2014 году безработный Михаил Константинов создал банду. В нее вошли его приятели Денис Константинов и Роман Дука. Они решили ограбить проституток и их сутенеров, стоящих на трассе «М10». 2 ноября 2014 года бандиты отправились туда, предварительно употребив спиртное. Они взяли с собой шапки-маски, огнестрельное оружие и боеприпасы.

На 31-м километре Ленинградского шоссе их автомобиль заметил патруль ДПС. Банда попыталась скрыться, но после непродолжительной погони полицейские остановили машину у деревни Перепечино. Сотрудники ДПС заметили, что находившийся за рулем Константинов пьян, начали составлять протокол об отстранении его от управления транспортным средством.

Бандиты попытались подкупить стражей порядка, предложив им пять тысяч рублей. Когда полицейские отказались от взятки, их расстреляли. По горячим следам были задержаны Денис Константинов и Роман Дука. Третьего преступника поймали 3 августа 2015 года при попытке незаконно пересечь российско-абхазскую границу.