В России начались испытания блокирующего космические удары комплекса РЭБ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» начал испытания нового перспективного наземного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) , предназначенного для блокирования воздушно-космических угроз. Об этом в пятницу, 21 июля, РИА Новости рассказал советник первого замглавы компании Владимир Михеев.

«Это та система, которая придет на смену "Красухе-2" и "Красухе-4", хотя с ними мы тоже не расстаемся, мы подготовили программу их серьезной модернизации», — подчеркнул он.

С 2009 года в Вооруженные силы России поставляются наземные комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-2». Они размещаются на четырехосных шасси БАЗ-6910-022. Станции разработаны научно-исследовательским институтом «Градиент» и производятся научно-производственным объединением «Квант».

Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150-300 километров. По неподтвержденным данным, серийное производство комплексов типа «Красуха» освоено в 2011 году, а на вооружение станции были приняты в 2012 году.