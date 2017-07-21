Названы три опоры режима Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко удерживает власть благодаря лояльности собственников СМИ, штыкам и тюрьмам для инакомыслящих, тающей поддержке международных структур. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Сегодняшний режим держится на трех глиняных ногах. Во-первых, на лояльности собственников СМИ к Порошенко и замалчивании любого негатива о нем: или хорошо, или никак. Во-вторых, на штыках и тюрьмах для инакомыслящих. И, в-третьих, на остатках международной рукопожатности власти и кредитных дозах», — заявила Лукаш.

Она добавила, что в глазах общества нынешняя украинская власть утратила свою легитимность. «Социологи утверждают, что уровень доверия граждан к власти составляет статистическую погрешность в пару процентов и уверенно стремится к отрицательным значениям», — подчеркнула бывший министр юстиции.

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Лукаш выразила мнение, что происходящее сейчас в стране «должно разрешиться двумя путями — выборами и конституционной перезагрузкой или вилами».

17 июля бывший депутат Верховной Рады Олег Царев сказал, что преемниками Петра Порошенко могут стать генпрокурор страны Юрий Луценко, премьер-министр Владимир Гройсман и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных выборах в мае 2014 года. Голосование было объявлено после победы Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева зимой 2013-2014 годов, в результате которых из страны бежал бывший глава государства Виктор Янукович.