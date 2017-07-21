В Подмосковье проведут мониторинг нестационарной розничной торговли

Мониторинг нестационарной розничной торговли будет проводиться в Подмосковье с 24 июля по инициативе Министерства потребительского рынка и услуг региона и общественной организации «Офицеры России». Об этом сообщает телеканал «360» в пятницу, 21 июля.

«Для нас важно все — от наличия сертификатов на продукцию и до включения мест нестационарной торговли в соответствующую Схему НТО [нестационарных торговых объектов]. Нестационарная торговля должна быть безопасной!» — сказал министр потребительского рынка и услуг Мособласти Владимир Посаженников.

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Проверка коснется незаконных сезонных «лотков», палаток и бахчевых развалов, отмечает телеканал. Первые результаты мониторинга подведут 1 августа.

В августе прошлого года Минпромторг предупредил региональные власти о недопустимости сокращения доли малых торговых объектов до минимальных нормативов, установленных правительством.

Нестационарный торговый объект представляет собой временное сооружение или конструкцию.