Депутаты Госдумы снова собрались в Сирию с европейскими коллегами

Депутаты Госдумы запланировали очередную поездку в Сирию совместно с европарламентариями. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС в понедельник, 24 июля.

«Мы планируем [посетить Сирию] вместе с иностранными коллегами. Европе нужно знать правду, что происходит в Сирии, и кто там реально противостоит террористам», — сказал Слуцкий.

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При этом он отказался уточнять точные сроки поездки, сославшись на меры безопасности, отмечает РИА Новости. Известно лишь, что она состоится до конца года.

Слуцкий подчеркнул, что такие визиты будут осуществляться на регулярной основе. Кроме того, по его словам, депутаты продолжат сотрудничать с сирийскими парламентариями. «Важно консолидировать на всех уровнях и во всех плоскостях усилия по борьбе с терроризмом», — указал глава комитета.

Делегация депутатов Госдумы и членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетила Сирию в марте. В состав российской части вошли представители всех четырех думских фракций, в группу от ПАСЕ — парламентарии из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии, в том числе председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.

В конце декабря 2016-го в Сирии с рабочим визитом побывала группа российских сенаторов.