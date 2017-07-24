Губернатор Дрозденко пополнил Ленинградский зоопарк

Трех молодых особей сурка-байбака подарил Ленинградскому зоопарку губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«Зверьки заменили в вольере контактного зоопарка скончавшегося в прошлом году известного своими метеорологическими способностями сурка Фрола», — отмечается в сообщении.

По словам Дрозденко, животных нашли в одном из российских питомников. Они прошли санитарный карантин, адаптировались в новом доме и готовы предстать перед публикой. «Надеюсь, сурчата будут жить дружно и регулярно приносить потомство. Тогда популяция метеорологов, которые умеют предсказывать весну, больше не прервется», — рассказал губернатор.

Он также объявил о старте конкурса на лучшие имена для сурков. Оставить заявки можно в зоопарке (у вольера установлен специальный ящик) и на страницах Ленинградской области и зверинца во «ВКонтакте».

Фрол умер 1 февраля, накануне Дня сурка. Поскольку заменить его оказалось некем, зверинец вынужден был отменить все мероприятия, связанные с празднованием. Согласно американской и канадской традиции, 2 февраля принято наблюдать за вылезающим из норы или домика сурком, по его поведению судят о приходе весны.

Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, основан в августе 1865 года. До 1917 года был частным. Располагается в Санкт-Петербурге. Коллекция насчитывает почти четыре тысячи экземпляров и свыше 600 видов животных.

«Лента.ру» сознательно использовала в этом материале заголовок, аналогичный тому, который украшал материал 2007 года: «Депутат Госдумы пополнил зоопарк Кадырова». Тогда парламентарий Леонид Слуцкий подарил главе Чечни на инаугурацию пуму по кличке Март. У тех читателей, кому подобный плагиат на самих себя покажется неуместным, редакция просит прощения.