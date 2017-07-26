Кремль воздержался от оценок законопроекта о новых санкциях Вашингтона

Кремль воздержится от оценок в отношении законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, который одобрила палата представителей Конгресса США, пока он не получит статус закона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

«Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным», — сказал представитель Кремля.

В то же время он отметил, что в случае вступления закона в силу российско-американские отношения могут ухудшиться. «Сейчас же можно сказать, что новости весьма печальные», — добавил он.

