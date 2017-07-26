В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России

Расширение антироссийских санкций подрывает возможность восстановления отношений между Россией и США и осложняет их еще больше. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени», — отметил депутат.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Слуцкий напомнил, что если законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, то эти санкции «станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года», и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с Россией, прежде всего, в такой широкой сфере, как энергетика.

Как подчеркнул Слуцкий, законопроект о санкциях направлен уже не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских партнеров США. В частности, по словам депутата, в нем «прописана цель продвижения американского сжиженного газа на мировые рынки, для чего необходимо убрать с них газ российский».

«Надеюсь, что уже совсем скоро Еврокомиссия даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры. Брюсселю давно пора проводить собственную политику, направленную на поддержку национальных интересов европейских стран, а не плясать под дудку Вашингтоне, выполняя указания с кем дружить и с кем торговать», — отметил парламентарий.

Во вторник, 25 июля, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

В случае принятия закона американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Инициатива США вызвала недовольство Евросоюза.