Альфа-банк и S7 Airlines запустили продажу билетов через блокчейн

Альфа-банк и S7 Airlines объявляют о запуске инновационной блокчейн-платформы для автоматизации торговых операций. Технология позволила кратно ускорить и упростить расчеты между авиакомпанией и ее крупнейшим агентом при продаже авиабилетов. В будущем S7 Airlines не исключает подключения к проекту новых партнеров, первыми из которых могут быть компании, связанные с авиационной тематикой — поставщики бортового питания, топлива и аэропортовых услуг.

Внедрение платформы Ethereum открыло возможности существенной оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до 23 секунд. Таким образом, авиакомпания не предоставляет агенту отсрочку платежа и получает выручку сразу после оформления авиабилета.

В свою очередь, агент избавлен от необходимости оформления банковской гарантии, которая применяется в традиционной схеме расчетов для снижения рисков неплатежей, и не обязан перевыпускать ее в случае, если реальные объемы продаж не совпали с суммой, указанной в документе.

Автоматизация регулярного процесса сокращает документооборот и трудозатраты персонала как на стороне авиакомпании, так и ее агента. Весь цикл операций, включая формирование заявки на платеж, проверку достаточности средств на счете, списание средств и обновление статуса, выполняется системой автоматически. Внедрение блокчейна также позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить надежность и прозрачность торговых операций.

«Мы видим спрос на блокчейн со стороны рынка и в дальнейшем намерены развивать и тиражировать это решение как совместно с S7, так и с другими клиентами банка, использующими в своей дистрибуции агентскую схему», — отмечает руководитель по развитию расчетных проектов Альфа-банка Петр Зубрицкий.

«Мы провели первую в мире сделку по покупке авиабилета через открытый блокчейн api к банку, но я уверен, что такая схема очень скоро будет использоваться многими компаниями во всем мире. Блокчейн-платформа позволяет существенно оптимизировать бизнес-процессы. Она автоматизирует любую схему взаиморасчета, даже очень сложную — например, складские поставки. При таком механизме практически не требуется участие человека: не надо выставлять счета, проводить сверки, писать акты. Потенциально к платформе могут быть подключены поставщики бортового питания, топлива, аэропортовых услуг — все те компании, с кем постоянно работает S7 Airlines и не только», — говорит заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group Павел Воронин.

В декабре 2016 года авиакомпания S7 Airlines опробовала блокчейн на аккредитивной сделке, реализованной впервые в России совместно с Альфа-банком. Опираясь на успех пилотного проекта, авиакомпания заявляла о намерении продолжить сотрудничать с Альфа-банком в изучении возможностей смарт-контрактов, чтобы понять, насколько эта технология позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность документооборота.