В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире

Пользователь Twitter под ником @AidaSaidSo опубликовала снимок рабочего стола на компьютере ее подруги, который заполнен сотнями файлов. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

«Каждый день Карли присылает мне скриншот ее рабочего стола. И каждый день он становится хуже»

Судя по опубликованной фотографии, Карли — владелец компьютера на операционной системе MacOS. При создании скриншота снимки автоматически сохраняются на рабочий стол.

В комментариях пользователи признаются, что от одного вида скриншота начинают испытывать беспокойство. «Я вызываю полицию», — написал пользователь @bforbingo. Другие просто назвали рабочий стол «исчадием ада» и окрестили его самым чудовищным в мире.

Многие юзеры принялись рассказывать, как они пытаются упорядочить папки на своих рабочих столах. Некоторые просто отправляют любые файлы в папку под названием «Рассортировать» и забывают о них, а другие действительно держат несколько папок для скриншотов и своевременно удаляют ненужные материалы.