Как не пролететь мимо ОСАГО

В семь вечера позвонила жена: «Попала в ДТП, пострадавшая, не знаю что делать, приезжай!!». Подобная растерянность скорее правило, чем исключение – аварии с большинством из нас случаются не каждый день. Я тоже не эксперт, но у меня знающий человек на связи — вице-председатель «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. Он сразу говорит по телефону: «Чтобы получить деньги, ковать железо надо с первой секунды. Первое: никуда не уезжать, ждать инспектора ГБДД сколько бы он ни ехал, фотографировать место инцидента со всех сторон в подробностях, и никаких «Европротоколов»». Чтобы узнать: помогли ли мне советы правозащитника и чем все кончилось читайте далее.

Никаких Европротоколов

Когда такси доехало до места аварии, моя жена и виновник случившегося Юрий уже заполняли «Европротокол». Кто не знает, это способ оформить аварию без сотрудника ГИБДД в случае, когда ущерб не превышает 50 тысяч рублей и нет противоречий в вопросе «кто виноват» (специальные бланки выдают в страховой компании в момент оформления ОСАГО). Юрий оказался человеком порядочным, признал свою вину, принес извинения, и собирался подробно изложить ситуацию в протоколе. А вот ущерб в пределах 50 тысяч вызвал у меня сомнения. На нашем восьмилетнем «шкода суперб» левая фара от удара ушла внутрь — сломались как минимум крепежные элементы. Только одна эта биксеноновая фара у дилера стоит 45 тысяч рублей. Плюс помятые: крыло, капот и бампер, — никак в полсотни не укладывались. То есть даже не зная мнения Леонида Ольшанского, я бы от Европротокола отказался.

Что касается людей, не способных оценить ущерб своего автомобиля самостоятельно, — знайте, он практически никогда не бывает меньше 50 тысяч. Покрасить одну деталь в не дилерском, но хорошем автотехцентре стоит от 9 тысяч рублей за крыло, до 20 + за крышу. Новое «железо» (а только в случае покупки нового железа автомобиль после ремонта не потеряет в стоимости) обойдется плюс минус от 9 тысяч за крыло и от 20 тысяч за дверь на современные иностранные автомобили. Ремонт, то есть восстановление помятой детали в мастерской, будет стоить примерно вдвое дешевле цены на новую деталь. А любая современная фара, особенно если она ксеноновая, обойдется в среднюю зарплату. Это в случае совсем легкой аварии. Сильный удар может повредить геометрию кузова, и тогда счет пойдет на тысячи долларов.

Вторая причина не составлять Европротокол в его ненадежности. Как сказал Леонид Ольшанский: «Европротокол штука скользкая». Некоторые недобросовестные страховые компании, стараясь сэкономить, попытаются квалифицировать ваш случай как не страховой. И при отсутствии протокола составленного сотрудником ГИБДД, с описанием аварии, схемой столкновения, и перечислением всех повреждений вашего автомобиля (фара, фонарь, форсунка омывателя фары, крыло левое переднее, возможные скрытые повреждения и так далее), сделать это страховой компании будет в десять раз легче.

Действия сотрудника ГИБДД

Мы звонили по телефону 112 восемь раз. В соответствии с советом бывалого товарища говорили, что автомобиль стоит на полосе движения общественного транспорта и мешает последнему проехать. Что в нашем случае так и было. В результате инспектор приехал к нам через 2,5 часа, что быстро. В столичном ГИБДД людей сегодня не хватает, от каждого отделения на дороге примерно пять экипажей, люди работают по 12 часов 6 дней в неделю. Приоритет же оказывается ДТП со смертельными исходами или серьезными травмами. Если у вас помято лишь немного железа, стоять вам, в зависимости от количества аварий в районе, от двух до семи часов. Но если не хотите ремонтировать автомобиль за свои кровные, стоять придется.

Во время ожидания необходимо сделать одну простую вещь: позвонить в свою страховую компанию (да-да, именно в свою, где вы оформили ОСАГО, несмотря на то, что вы пострадавшая сторона), и сообщить об аварии. Далее вам придется сообщить оператору марки автомобилей, точный адрес и время ДТП, а так же рассказать что именно произошло на дороге.

Подъехавший полицейский должен сделать ряд фотографий на месте ДТП, понять что произошло и кто виноват, после чего он попросит обоих участников отъехать с проезжей части. Здесь Леонид Ольшанский еще раз советует: «Любой ценой добивайтесь составления протокола СОТРУДНИКОМ ДПС». Хорошо, сотрудник согласен. Обоим участникам аварии придется в письменном виде изложить на предоставленном инспектором бланке аварийную ситуацию. Делайте это с максимальным количеством подробностей, уточняя куда можно и куда нельзя было двигаться по вашей полосе, полосе виновника и так далее. Далее инспектор составит протокол, в котором, как уже говорилось, будет схема ДТП (на схеме наносится положение автомобилей, объектов соударения, окружающей обстановки, протяженности и направления следов торможения, расположение осыпей грязи, осколков стекол, других деталей контактировавших автомобилей и других объектов), описание ситуации приведшей к ДТП, перечисление деталей вашего автомобиля получивших повреждения, а так же данные участников и номера водительских удостоверений, дата, время и адрес ДТП, госномера т/с, названия страховых компаний. Прежде чем подписывать протокол внимательно его проверьте. Запишите ФИО инспектора, так как его подпись под протоколом окажется неразборчивой. В результате вам на руки инспектор должен выдать два документа: копию протокола об административной ответственности, и справку о ДТП по форме № 154. Сделайте копии того и другого.

На экспертизу

Еще до приезда инспектора оператор вашей страховой компании вышлет вам в СМС список экспертиз, где вы сможете оценить ущерб нанесенный вашему автомобилю. В моем случае «Ингосстрах» предложил съездить в: «Аэнком», «Группу содействия Дельта» и еще две-три компании, с которыми у «Ингосстраха» есть договор.

Очевидно, что страховщики капиталисты, а не альтруисты, и заплатить вам постараются как можно меньше. Вместо стоимости покупки новых поврежденных агрегатов, они посчитают стоимость ремонта старых. Если что-то нельзя отремонтировать, вычтут из стоимости детали коэффициент износа, зависящий от возраста автомобиля. Работу так же калькулируют по минимальным расценкам. Но как бы не считали ущерб страховщики, многое зависит от оценщика. На форумах, кстати, люди рекомендуют «подогреть» оценщика «красненькой», мол с выплатой после этого все будет в порядке, но я этого делать не умею и не пробовал.

Тем не менее, прежде чем ехать на экспертизу, я прочитал максимум отзывов на каждую предложенную мне компанию, и выбрал меньшее зло — «Аэнком» на Калужской. Тем более, что в нем принимают по записи, а не в порядке живой очереди. Час ушел на заполнение формуляров и документов. Одновременно со мной то же самое делали еще четыре пострадавших в ДТП. Затем эксперт проверил и собрал бумаги, вышел на улицу со специальной линейкой, провел по 30 секунд у каждого из пяти автомобилей, и ушел. При этом лицо его имело такое выражение, что вот если кто задаст хоть один лишний вопрос, он либо тут же повесится, либо перережет себе вены.

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Никаких дополнительных походов в страховую компанию не потребуется. Все необходимые документы сдаются оценщику ущерба перед экспертизой. В течение трех недель вам на карточку придут деньги. Мне, без всяких подписей и дублирующих писем через две недели «упали» 54 тысячи 700 рублей. Захоти я восстановить автомобиль до такого состояния, каким он был до аварии, мне бы потребовалось 78,5 тысяч на запчасти и 39 тысяч на работу, учитывая приобретение запчастей в самом дешевом магазине «exist.ru», и ремонт в недорогом, не дилерском, но хорошем сервисе.

Мне пришлось приобрести бывшую в употреблении фару с установленным ремкомплектом (то есть тоже побывавшую в аварии, но отчасти уцелевшую) за 18 тысяч рублей и заказать мастерам в добавок к покраске правку капота, крыла и бампера. Всего за ремонт мне придется заплатить 72 тысячи, из которых 17 тысяч 300 рублей из своего кармана. К тому же автомобиль в результате окажется с правлеными: крылом, капотом и бампером, то есть его рыночная стоимость уменьшится. Странная история, согласитесь, едет человек по дороге, соблюдая все правила движения, по вине другого человека попадает в ДТП, и платит свои деньги чтобы восстановить автомобиль! Можно ли добиться справедливости?

— Можно, — отвечает Леонид Ольшанский. — Но на мой взгляд игра стоит свеч при недостаче от ста тысяч и более. Потому что адвокату нужно заплатить, за независимую экспертизу нужно заплатить, надо заплатить пошлину в суде, потратить силы и нервы. Так что если недостача 20 тысяч, легче их заплатить из кармана.

Если вы все же решили судиться со страховой компанией, начинайте после выплаты вам ущерба. Сначала необходимо обратиться в независимую экспертизу, где вам выдадут документ о реальной сумме ущерба нанесенного вашему автомобилю в ДТП, затем идите к адвокату. Вот тут и пригодятся фотографии сделанные на месте ДТП, копии документов, которые вы сдали в страховую компанию, и, возможно, фамилия инспектора, оформлявшего протокол. В специализированных форумах я видел достаточно записей о выигранных судах, и ни одной о проигранном.

— Я рекомендую обращаться именно к адвокату, а не в ООО «Фемида» и им подобные, — подытоживает правозащитник. — Потому что адвокаты несут строжайшую ответственность не только за нарушение закона, но даже за нарушение профессиональной этики, а фирмы, обещающие вам помощь в подобной ситуации, никакой ответственности не несут.