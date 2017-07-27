Слуцкий оценил нового постпреда России в ООН

Василий Небензя, ставший новым постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций (ООН), продолжит профессиональную линию своего предшественника, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление парламентария поступило в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

«Он очень сильный дипломат, блестящий переговорщик. Нет сомнения, что Василию Алексеевичу удастся эффективно продолжать конструктивную и профессиональную линию его предшественника Виталия Чуркина, направленную на убеждение партнеров по Совету Безопасности ООН правоте и в правильности подходов России к самым острым вопросам международной повестки дня», — отметил Слуцкий.

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Он также пожелал Небензе успехов «в работе на этом ответственном и непростом направлении».

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 55-летнего Василия Небензи постпредом РФ в ООН и представителем в Совбезе организации ранее в четверг. Другим указом главы государства он был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую занимал с июня 2013 года.

Кандидатура Небензи была одобрена комитетом Госдумы по международным делам и профильный комитетом Совета Федерации в мае.

Должность постпреда России при ООН стала вакантной в феврале в связи со смертью Виталия Чуркина, который этот пост с апреля 2006-го. После кончины дипломата обязанности постпреда временно исполнял первый заместитель Чуркина Петр Ильичев.