Слуцкий указал на необходимость «выгрызать здравый смысл» в отношениях с США

Контрсанкции России в адрес американских дипломатов абсолютно адекватны и закономерны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 28 июля, передает ТАСС.

«Ничего здесь нет крайнего, с каким-то перебором», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что Москва долго призывала Вашингтон к отмене решений по аресту дипсобственности и высылке дипломатов, однако Белый дом «такие призывы не услышал».

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По мнению Слуцкого, теперь в отношениях с американской стороной России придется «по крупицам выгрызать здравый смысл, где это возможно».

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь высказал мнение, что Москва не сможет в скором времени нормализовать отношения с Вашингтоном, поскольку он сосредоточен на решении внутриполитических проблем.

28 июля МИД заявил, что сотрудникам посольства США в Москве будет закрыт доступ к даче в Серебряном Бору, а также складским помещениям на Дорожной улице. Кроме того, Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

28 июля американский сенат принял пакет новых санкций в адрес России, Ирана и КНДР.