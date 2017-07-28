В Госдуме отказались терпеть американские санкции

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Коммерсантъ FM» прокомментировал контрсанкции России против американских дипломатов.

«Это совершенно адекватные меры реагирования с российской стороны. Нельзя больше глотать подобные дискриминационные, антироссийские санкции», — сказал парламентарий.

Депутат пообещал, что Москва будет работать во всех плоскостях, чтобы остановить «неразумные и совершенно деструктивные действия» против России. По его мнению, теперь России в отношениях с США придется «по крупицам выгрызать здравый смысл, где это возможно».

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Ранее 28 июля российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Помимо этого, российская сторона предложила до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ.

Точное число сотрудников, работающих в дипломатических учреждениях США в России, официально не называлось, но, по данным источника РИА Новости, их порядка 600-700. Таким образом, американской стороне придется сократить порядка 200-300 работников, уточнил собеседник агентства.

Контрсанкции Москвы стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США, но пока не подписан президентом. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями.