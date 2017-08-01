ПФР разъяснил механизм перерасчета пенсий уволившихся пенсионеров

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер выплат с учетом всех индексаций будет производится за период с первого числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона номер 134 «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях"». Он вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. Допустим, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, а в июле пенсионер получит выплаты в полном размере, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь.

Таким образом, пенсионер начнет получать выплаты в полном размере спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

По данным ПФР, в России сейчас около 43 миллионов пенсионеров. Треть из них (примерно 14 миллионов) — работающие.