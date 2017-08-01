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«Победа» отказалась перевозить семью пресс-секретаря патриарха в полном составе

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Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков и его многодетная семья не смогли вылететь из Москвы рейсом авиакомпании «Победа», при этом у всех были билеты и посадочные талоны. Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала жена священника Варвара Волкова.

«Пришли на регистрацию, а для меня места не хватило. Сказали, что мест нет, все заняли. Это притом, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась», — написала Волкова.

Сам священник заявил, что у каждого члена семьи были предоплаченные места, посадочные талоны были выписаны 31 июля вечером на всех. «В аэропорту оказалось, что раньше нас пригласили группу с трансфера, и ей отдали все места, в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки», — пояснил Волков в комментариях к записи жены.

Представитель авиакомпании предложила семье разделиться — взять кому-то одному из взрослых ребенка и полететь самолетом другого перевозчика. Священник отказался от этого предложения — в итоге он полетит с детьми рейсом «Победы», его супруга через несколько часов — другим.

При этом, по словам Волковой, стоимость билета ей не возместят. А одного из ее трехлетних детей усадили одного в конец салона, посетовала она.

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