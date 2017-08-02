В Госдуме понадеялись на реакцию Европы после активации санкций против России

Москва может усилить взаимодействие с Евросоюзом после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление парламентария поступило в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

«Не исключаю, что наши дальнейшие шаги могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС. В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить», — сказал депутат.

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Он подчеркнул, что введение новых ограничений было ожидаемым, однако оно все равно стало «новым ударом по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе».

Ранее в среду Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля. В то же время президент США признал, что документ содержит «ряд явно антиконституционных мер».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп был вынужден одобрить инициативу сенаторов, которые не способны «отказаться от мысли, что Америка превыше всего».