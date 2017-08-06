На алтайской заправке произошел пожар при перекачке газа

Пожар произошел на автозаправке в Алтайском крае при перекачке газа. Огонь охватил расположенную рядом летнюю беседку, четыре человека пострадали. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Возгорание произошло утром на одной из заправочных станций вблизи города Новоалтайска. «Предварительно установлено, что утечка газа произошла при перекачке сжиженного газа в резервную подземную цистерну», — говорится в сообщении.

По данным регионального управления СКР, четыре человека были доставлены в медицинское учреждение. Об их состоянии не сообщается. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении дела.

На сайте регионального МЧС сообщается, что пожар произошел около семи утра по местному времени и через полчаса был потушен. Его площадь составила 190 квадратных метров. Бригады «Алтайкрайгазсервис» продолжают работы по откачке остатков газа из цистерны. Всего в ликвидации пожара были задействованы 12 единиц техники и 31 человек.

В июле 2016 года в Таджикистане в результате взрыва на автозаправочной станции со сжиженным газом погиб один человек, пострадали еще несколько.