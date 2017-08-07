XI Международный фестиваль фотографии закрылся в Угличе

Завершился XI Международный фестиваль фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

В рамках фестиваля прошли 16 выставок, 70 лекций и мастер-классов. В мероприятиях приняли участие более 700 человек из 50 городов. Среди мастеров — Владимир Вяткин, Александр Китаев, Марк Невилл и Анна Зекрия.

Фото: Павел Васильев / Материалы предоставлены оргкомитетом фестиваля 1 /8

На церемонии закрытия были названы победители фотоконкурса «Точка на карте. Память места». Гран-при получил Олег Пономарев.

Осенью в Угличе организаторы «ФОТОПАРАДА» проведут образовательная программа для студентов и школьников.

XII фестиваль «ФОТОПАРАД в Угличе» пройдет с 1 по 5 августа 2018-го. Прием фотографий на конкурс «Точка на карте» начнется в феврале, выставка финалистов пройдет в августе.

