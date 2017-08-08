Шпионивший с вертолета британский полицейский-вуайерист сядет в тюрьму

Бывший сотрудник полицейского департамента британского графства Саут-Йоркшир сядет в тюрьму на год по обвинению в подглядывании за людьми. Об этом во вторник, 8 августа, пишет The Independent.

По информации издания, 51-летний Адриан Погмор (Adrian Pogmore) использовал служебный вертолет, чтобы подсматривать за людьми, которые занимались сексом и загорали обнаженными. Отмечается, что у мужчины были найдены видеозаписи, на которых люди, к примеру, занимались любовью на территории своих домов в открытых патио. Что мужчина делал с роликами, неизвестно.

Обвинение назвало Погмора «наблюдателем с воздуха, помешанным на сексе». Бывшего сотрудника правоохранительных органов уличили в неподобающем для полицейского поведении и уволили. По обвинению в подсматривании за обнаженными людьми также были опрошены двое других стражей порядка и пилоты вертолетов. Их признали невиновными.

В июне стало известно, что китайские хакеры продают программное обеспечение, способное обнаружить уязвимые веб-камеры с подключением к интернету в любой точке мира и получить к ним доступ.