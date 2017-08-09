Сбежавшего от пенсионера с топором грабителя осудили в Пермском крае

В Пермском крае вынесли приговор мужчине, который попытался ограбить 82-летнего пенсионера. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

В конце 2016 года в городе Чернушка нетрезвый 38-летний мужчина проник в дом пенсионера, разбудил спящего хозяина и принялся избивать его, требуя денег.

«Потерпевший отказался выполнять требования нападавшего и, желая пресечь его противоправные действия, взял в руки топор, потребовал покинуть комнату. Правонарушитель скрылся с места преступления», — говорится в сообщении главка.

Мужчину признали виновным в покушении на совершение грабежа. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В апреле 2016 года в Москве сиделка из Узбекистана похитила 100 тысяч долларов у 72-летней пенсионерки. Деньги, полученные от продажи квартиры, хранились в серванте. Подозреваемая, а также ее сообщник были задержаны.

