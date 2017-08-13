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Почти 500 человек пострадали из-за утечки хлора в Иране

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В иранском городе Дизфуль (остан Хузестан) произошла утечка хлора. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Associated Press.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 475 человек. Все они были доставлены в местные больницы, однако госпитализация потребовалась только 45-ти из них. Остальные были отпущены после осмотра. Hamrin News сообщает о гибели одного человека в результате ЧП.

По информации портала Erem News, утечка произошла накануне вечером на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании и расположенном на окраине города. Во всех больницах объявлено чрезвычайное положение.

В начале августа сообщалось об утечке гипохлорита натрия в одном из бассейнов американского города Дарем (штат Северная Каролина). В результате инцидента отравились 42 человека, 40 из которых — дети.

Характерными признаками отравления хлором являются тошнота и рвота, головокружение, а также затруднение дыхания, раздражение глаз и кожи.

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