Мир
 

Неизвестный открыл стрельбу по людям в шведском Мальмё

Перейти в «Мою Ленту»

Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Aftonbladet.

В здании находились, по разным данным, от 70 до 100 человек. По данным полиции, трое пострадали, у двоих из них серьезные ранения.

Здание заблокировано. Задержать стрелка пока не удалось.

Другие подробности случившегося пока не известны.

В сентябре 2016 года на юге Мальмё неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате ЧП четыре человека были ранены, один убит. Очевидцы утверждали, что злоумышленник находился в машине, полиция заявляла, что он перемещался на мопеде.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Skottlossning i föreningslokal i Malmö
Поджигатель полицейской машины в Швеции попался из-за друга-любителя соцсетей
В шведском городе Мальмё преступник открыл стрельбу по прохожим
В наводненном мигрантами шведском городе Мальмё сгорели семь машин
Последние новости
МЧС создаст тройной резерв материалов для поиска горняков на руднике «Мир»
Основатель Microsoft завел страничку в Instagram
Шарапова снялась с третьего турнира из-за травмы
Неизвестный открыл стрельбу по людям в шведском Мальмё
Посольство РФ в США предостерегло россиян от поездок в Шарлотсвилль
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 августа
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденции

Домик дедушки Ли

Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
06:18Сегодня

Трамп заподозрил ключевого советника в распространении секретных данных

22:0712 августа

В сети появилось видео наезда автомобиля на толпу протестующих в Виргинии

07:58Сегодня

Посольство РФ в США предостерегло россиян от поездок в Шарлотсвилль

Мир00:01 8 августа

За пригоршню шишек

Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
00:41Сегодня

В результате наезда автомобиля на толпу в Виргинии пострадали 19 человек

04:5912 августа

Трамп отказался разговаривать с президентом Венесуэлы

04:34Сегодня

Власти американского Шарлотсвилля разрешили полиции ввести комендантский час

Мир00:0111 августа

Бабка надвое шмаляла

Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
19:1712 августа

Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя

01:59Сегодня

Трамп заявил о готовности США применить военные меры против КНДР‍

17:1612 августа

В Дании изобретателя и владельца подлодки обвинили в убийстве журналистки

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
МЧС создаст тройной резерв материалов для поиска горняков на руднике «Мир»
На северо-западе Москвы столкнулись восемь автомобилей
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Косачев обвинил МИД Польши в безнравственности
Культурный пейзаж
Как ландшафтные фестивали «обживают» общественные пространства
Все материалы
Мир
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Трамп заподозрил ключевого советника в распространении секретных данных
Посольство РФ в США предостерегло россиян от поездок в Шарлотсвилль
В результате наезда автомобиля на толпу в Виргинии пострадали 19 человек
Власти американского Шарлотсвилля разрешили полиции ввести комендантский час
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
В оборонном бюджете Украины найдена «дыра» в 237 миллионов долларов
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
Саакашвили через пранкеров пригрозил украинским властям своим «большим именем»
Глава МВД Грузии нецензурно отказался от Саакашвили в беседе с пранкерами
На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО
Пранкеры рассекретили подробности разговора с Саакашвили
Все материалы
Финансы
Таки шекель
Иудеи и мусульмане ищут гешефт в криптовалютах
Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Рейтинг неугоняемых машин в России возглавила Lada Vesta
У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
79-летний генерал сел за штурвал «Дугласа» на авиафестивале в Подмосковье
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Победителям «Танкового биатлона» вручили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот»
Краснодарское авиационное училище начнет обучать девушек
Боевую подготовку российских летчиков изменили с учетом опыта в Сирии
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
«Крестьяне вынесли империи приговор»
Когда Россия перестала быть «страной рабов» и круговой поруки
Бот впервые победил профессионального игрока в Dota 2
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Все материалы
Спорт
Скачут кони, топчут мясо
Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
Шарапова снялась с третьего турнира из-за травмы
Болт получил травму и не сумел финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянка Ласицкене выиграла золото чемпионата мира в прыжках в высоту
Главный тренер «Анжи» подал в отставку в прямом эфире
Футболист «Уфы» забил мяч дальним ударом с лета после подачи углового
Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Артиста Виктора Смирнова похоронят на Серафимовском кладбище
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Умер актер Виктор Смирнов
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Вот эти два нигера самый огонь, покупаю»
Что думают о русских негры-рэперы, юные японки и поедающие борщи итальянцы
Источник рассказал об увольнении команды «Пусть говорят» с Первого канала
В сети Жириновского на надувном матрасе сравнили с китом
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
СМИ узнали о тайном запуске приложения Facebook в Китае
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте
В Грузии после ДТП госпитализировали пятерых россиян
В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции
Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение энтеровирусом
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Индийский охотник застрелил раздавившего 15 человек слона
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Львенка Моню посадили за руль
Курсантов полицейской академии испытали резиновым цыпленком
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы