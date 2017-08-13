Неизвестный открыл стрельбу по людям в шведском Мальмё

Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Aftonbladet.

В здании находились, по разным данным, от 70 до 100 человек. По данным полиции, трое пострадали, у двоих из них серьезные ранения.

Здание заблокировано. Задержать стрелка пока не удалось.

Другие подробности случившегося пока не известны.

В сентябре 2016 года на юге Мальмё неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате ЧП четыре человека были ранены, один убит. Очевидцы утверждали, что злоумышленник находился в машине, полиция заявляла, что он перемещался на мопеде.