Новые серии «Утиных историй» перевели на русский язык

Первые два эпизода обновленного мультсериала «Утиные истории» появились в сети. Серии в русской озвучке доступны во «ВКонтакте».

Серии длятся по 21 минуте. В шоу появились прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс, а также Скрудж Макдак, которого озвучил шотландский актер Дэвид Теннант.

Оригинальные эпизоды выходили с 1987 по 1990 год. Всего было создано 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа».