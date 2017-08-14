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Слуцкий предупредил об ответе в случае ограничения для дипмиссии РФ в США

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

Действия Вашингтона в отношении российского дипкорпуса усиливают конфронтацию между Россией и США и вынуждают Москву идти на новые ответные меры. Такое мнение «Интерфаксу» высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник, 14 августа.

Возможное закрытие одного из генконсульств России на территории США или ограничение передвижения российских дипломатов станет «очередным негативным моментом в российско-американских отношениях», уверен парламентарий. В первую очередь — это затруднит работу диппредставителей и осложнит двусторонние контакты.

«Любые недружественные шаги США так или иначе вынуждают Россию идти на ответные меры», — подчеркнул Слуцкий, обратив внимание на то, что российская сторона невиновата в обострении ситуации.

Ранее в понедельник газета «Известия» со ссылкой на информированные дипломатические источники сообщила, что США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории страны, с 25 миль (40 километров) до 10-15.

Также в планах Вашингтона обязать сотрудников дипмиссий за три рабочих дня уведомлять Госдеп о планах отъехать на расстояние, превышающее разрешенное. Такие рамки, по словам собеседника издания, рассматриваются Вашингтоном как более болезненный ответ Москве, чем закрытие одного из четырех консульств, о чем ранее рассказали источники «Коммерсанта». В МИД РФ настаивают, что для закрытия в США одного из российских генконсульств нет оснований.

2 августа американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который Конгресс принял в конце июля. Документом предусматривается ряд ограничений, которые касаются возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под ограничениями. Москва в ответ решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. Кроме того, МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.

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