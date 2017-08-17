Из жизни
 

Британец отпраздновал 50 дней без уборки мусора

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Житель британского города Бирмингем Адам Картрайт (Adam Cartwright) отпраздновал 50 дней без уборки мусора. Об этом сообщает издание Metro.

Британец украсил мусорные ящики возле своего дома лентами, флажками и воздушными шариками с надписью «С днем рождения». Таким образом он пытался обратить внимание властей и общественности на то, что бастующие мусорщики более семи недель не вывозят отходы.

Поводом для забастовки был план городского совета сократить более 100 сотрудников службе вывоза мусора. Профсоюз предупреждал, что мусорщики готовы протестовать до Рождества, однако государственной организации Asac удалось договориться о возобновлении их работы. Теперь она обсуждает условия окончательного перемирия между властями Бирмингема и мусорщиками.

В июле сообщалось, что жители американского города, которых обещали вознаградить марихуаной, вышли на субботник и сами убрали мусор с улиц.

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