Судья из Литвы отменил чистый гол «Краснодара» в игре с «Црвеной Звездой»

Главный арбитр встречи «Краснодар» — «Црвена Звезда» Гедиминас Мажейка на 58-й минуте матча не засчитал чистый гол российской команды. Клубы проводили первую игру в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Видео эпизода в Twitter разместил пользователь Олег Апурин.

Сербский хавбек «горожан» Михайло Ристич пробил по воротам из-за пределов штрафной, после чего мяч рикошетом от перекладины оказался за линией ворот, а затем вылетел в поле. Литовский судья и его ассистенты посчитали, что гола не было.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара».