Актер из «Твин Пикса» арестован за покушение на убийство возлюбленной

Американский актер Джереми Линдхольм (Jeremy Lindholm), сыгравший эпизодическую роль в сериале «Твин Пикс», арестован в городе Спокан (штат Вашингтон) по подозрению в покушении на убийство своей девушки. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Sky News.

По информации телеканала, 41-летний мужчина был задержан вечером в среду после того, как он напал на подругу с бейсбольной битой. Звонок в полицию поступил от очевидца происшествия. Когда стражи порядка приехали на вызов, Линдхольм попытался скрыться, но его все равно поймали.

Сам актер на допросе признался, что он повздорил со своей возлюбленной за некоторое время до инцидента. После этого она отправилась в магазин ему за выпивкой. Не дождавшись подругу, Линдхольм отправился на ее поиски, вооружившись битой. Что послужило поводом для нападения, не уточняется.

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При этом само избиение попало на видео, снятое камерами наблюдения. По информации TMZ, действия актера были «чрезвычайно жестокими»: он бил свою жертву по голове и телу, а также пытался душить ее. В связи с этим в полиции полагают, что он собирался убить женщину.

Известно, что в настоящее время потерпевшая госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Сам Линдхольм находится в окружной тюрьме Спокан с возможностью освобождения под залог в размере 100 тысяч долларов. Агент актера в комментарии журналу People заявил, что шокирован новостями об инциденте.

Согласно информации на «Кинопоиске», Линдхольм не отметился серьезными ролями в кино. В перезапущенном сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча он появился в шестой серии и сыграл человека по имени Микки.