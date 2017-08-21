Появилось видео уничтожения с воздуха колонны боевиков под Дейр-эз-Зором

Видео: russian.rt.com

Телеканал RT опубликовал кадры, снятые с беспилотников в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Там российская авиация сорвала выдвижение к городу колонны техники боевиков-исламистов.

Как сообщалось ранее 21 августа, в результате удара российских самолетов были уничтожены около 200 боевиков, более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами.

Колонна боевиков прорывалась к Дейр-эз-Зору, который сейчас пытается деблокировать сирийская армия.