Индийский министр по ошибке похвастался российскими дорогами

Министр энергетики Индии Пиюш Гойял (Piyush Goyal) перепутал российские дороги с индийскими. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает IndiaToday.

Хвастаясь успехами программы освещения индийских улиц, Гойял опубликовал в Twitter фотографию трассы с установленными вдоль нее фонарями. «Правительство осветило 50 тысяч километров дорог Индии, заменив 30-летние уличные фонари на светодиодные», — заявил он.

Подписчики чиновника обратили внимание, что вместо снимка освещенных светодиодными фонарями дорог Индии Гойял выставил фотографию российской трассы. «Отличная работа, сэр. Только у меня есть одна маленькая просьба: когда это все уже будет готово, пожалуйста используйте настоящую фотографию», — отметил один из них.

В ответ на критику Гойял опубликовал еще один пост, в котором поблагодарил наблюдательных комментаторов. «Спасибо тем многим, кто высказался по поводу предыдущей публикации. Пока мы освещаем дороги, соцсети помогают нам освещать факты, делая нас лучше», — подчеркнул он.

Изображение в оригинальном твите министра было изменено.